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17 декабря, 2020
 
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Мендель показала физкультперерыв Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель показала, как он играет в пинг-понг.

Зеленского, играющего в пинг-понг, фотографировали для известного американского медиа, которому он дал интервью
Зеленского, играющего в пинг-понг, фотографировали для известного американского медиа, которому он дал интервью
Фото: zelenskiy_official/ / Instagram

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обнародовала в Instagram ролик, снятый во время перерыва.

"Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию. Президента Владимира Зеленского фотографируют в различных форматах. Среди прочего – и во время короткого физкультперерва", – написала она.

В ролике Зеленский запечатлен играющим в пинг-понг со своим первым помощником Сергеем Шефиром.

В комментарии "Украинской правде" Мендель сказала, что президент дал интервью известному американскому медиа.

В 2019 году Зеленский стал шестым президентом Украины. Во втором туре за него проголосовало 73,22% избирателей, а за пятого президента Петра Порошенко, который также принимал участие в избирательной кампании, – 24,45%.

Теги: Владимир Зеленский, Юлия Мендель
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