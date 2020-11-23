"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами

Пользователи сети обсуждают кулинарный пост пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, которая вскоре его удалила.

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель разместила на своей странице в Instagram фото шоколадной выпечки в форме медведей, один из которых не удался.

"Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни – яркое тому доказательство", – подписала она публикацию, которую удалила после того, как пользователи сети подвергли выпечку критике.

Скриншот: iuliia_mendel / Instagram

Украинский блогер Богдан Процишин на своей странице в Facebook опубликовал скриншот публикации со страницы Мендель, подписав медведей фамилиями первых пяти украинских президентов в хронологическом порядке, оставив шестого, неудавшегося, без подписи.

"Шестой мишка..." – прокомментировал он свой пост.

Журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook, разместив скрин публикации со страницы Мендель, назвал неудавшегося шестого медведя "жизненной ситуацией".

"Листая ленту Instagram, глаз зацепился, повернулся посмотреть, кто и зачем выкладывает говно на тарелке. Но нет, это брауни от пани Мендель. Полшестой мишка – это так жизненно", –прокомментировал он.

Украинский сатирик Юрко Космина по мотивам кулинарной публикации пресс-секретаря Зеленского написал стихи.

"П'ять сумнівних ведмедиків брауні

народились під пальцями вправними,

та не в тому печаль –

шостий вийшов,

НА ЖАЛЬ,

ніби вже один раз перетравлений..." – подписал он скриншот поста.

В 2019 году Зеленский стал шестым президентом Украины. Во втором туре за него проголосовало 73,22% избирателей, а за пятого президента Петра Порошенко, который также принимал участие в избирательной кампании – 24,45%.