Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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"Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом

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Дорофеева и Dantes поженились в 2015 году
Дорофеева и Dantes поженились в 2015 году
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец и ведущий нового сезона шоу "Рассмеши комика" на канале ТЕТ Dantes (Владимир Гудков) во время записи второго выпуска 18-го сезона этого проекта заявил о готовности стать отцом. Видео этого фрагмента опубликовано 15 февраля на YouTube телеканала.

Свое заявление он сделал, комментируя выступление участницы шоу Елизаветы Ткач, которая является дочерью одного из судей этого проекта, актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача.

"Когда я смотрю в монитор и вижу твои глаза, вот в такие моменты хочется ребенка. Реально. Я вижу эти слезы – он просто невероятный", – заявил певец, обращаясь к Ткачу.

"Я поплыл", – признался актер.

Дочь Ткача благодаря шуткам об отце выиграла максимальный приз на этом проекте – 50 тыс. грн.

ВИДЕО
Видео: Телеканал ТЕТ / YouTube
Контекст:

Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".

В 2015 году певец женился на украинской артистке Наде Дорофеевой (Dorofeeva). Детей у пары нет.

Первый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети".

Теги: дети, семья, Надя Дорофеева, Юрий Ткач, Dantes
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