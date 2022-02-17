  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом

Свое заявление он сделал, комментируя выступление участницы шоу Елизаветы Ткач, которая является дочерью одного из судей этого проекта, актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача.
"Когда я смотрю в монитор и вижу твои глаза, вот в такие моменты хочется ребенка. Реально. Я вижу эти слезы – он просто невероятный", – заявил певец, обращаясь к Ткачу.
"Я поплыл", – признался актер.
Дочь Ткача благодаря шуткам об отце выиграла максимальный приз на этом проекте – 50 тыс. грн.
Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".
В 2015 году певец женился на украинской артистке Наде Дорофеевой (Dorofeeva). Детей у пары нет.
Первый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети".