  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом

Дорофеева и Dantes поженились в 2015 году Фото: vladimirdantes / Instagram

Свое заявление он сделал, комментируя выступление участницы шоу Елизаветы Ткач, которая является дочерью одного из судей этого проекта, актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача.

"Когда я смотрю в монитор и вижу твои глаза, вот в такие моменты хочется ребенка. Реально. Я вижу эти слезы – он просто невероятный", – заявил певец, обращаясь к Ткачу.

"Я поплыл", – признался актер.

Дочь Ткача благодаря шуткам об отце выиграла максимальный приз на этом проекте – 50 тыс. грн.

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Видео: Телеканал ТЕТ / YouTube