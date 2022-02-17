Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения

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Эмма общая дочь Сенцова и Бабич
Эмма – общая дочь Сенцова и Бабич
Фото: Юлія Бабич / Facebook, Artem Galkin

Украинская фотограф Юлия Бабич, которая в декабре 2020 года родила дочь Эмму от украинского режиссера Олега Сенцова, 16 февраля в Facebook заявила, что он не пригласил ее на показ своего фильма "Носорог", который состоялся в тот день в киевском Доме кино с участием известных политиков, актеров и музыкантов.

"Меня сегодня спросили, пригласил ли нас Сенцов на показ. О чем вы? Посмеялась. Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения. Он только в нашем дворе может свой автомобиль парковать, чтобы не платить за парковку, потому что знает секретные места по старой памяти. И ему безразлично, что мы там себе об этом думаем, когда проходим мимо. Сенцов – это Сенцов. С ним все ясно", – написала Бабич.

https://www.facebook.com/my.life.is.full.of.colors/posts/10226543071666110

Контекст:

Сенцов – отец троих детейВзрослые Алина и Владислав – дети режиссера от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 годаОна родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

В репортаже "1+1", который вышел в сентябре 2021 года, говорилось, что Сенцов женился, но имя его избранницы не называлось.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Теги: кино, Олег Сенцов, дети, скандал, семья, Юлия Бабич
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