Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения

"Меня сегодня спросили, пригласил ли нас Сенцов на показ. О чем вы? Посмеялась. Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения. Он только в нашем дворе может свой автомобиль парковать, чтобы не платить за парковку, потому что знает секретные места по старой памяти. И ему безразлично, что мы там себе об этом думаем, когда проходим мимо. Сенцов – это Сенцов. С ним все ясно", – написала Бабич.

Контекст:

Сенцов – отец троих детей. Взрослые Алина и Владислав – дети режиссера от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

В репортаже "1+1", который вышел в сентябре 2021 года, говорилось, что Сенцов женился, но имя его избранницы не называлось.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.