Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2021
 
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СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото

5 февраля украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что в третий раз стал отцом. Вскоре стало известно, что ребенок родился в декабре 2020 года.

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Эмма третий ребенок Сенцова
Эмма – третий ребенок Сенцова
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Матерью новорожденной дочери украинского режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова является украинская поэтесса и активистка Юлия Бабич. Об этом 8 февраля сообщается на сайте ТСН со ссылкой на информацию, полученную от знакомых Сенцова.

На своей странице в Facebook Бабич отметила, что 16 января ее дочери исполнился один месяц. Публикацию она отметила хештегом "Крихітка Олегівна".

https://www.facebook.com/my.life.is.full.of.colors/posts/10223978378870393

5 февраля Сенцов сообщил, что стал отцом.

"Дочь Эмма", – написал он, опубликовав фото с новорожденным ребенком на руках. Режиссер не стал называть имя матери ребенка. Эта публикация на текущий момент собрала около 30 тыс. лайков.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3776053579144817

7 февраля Бабич обнародовала новый пост, в котором отреагировала на заявление Сенцова.

"Поскольку нашу PR-кампанию нагло разрушили одним постом из двух слов в 30 тыс. лайков и имя уже знает вся страна, то я просто поблагодарю тех, кто перечитывал наш сборник", – написала она, призвав подписчиков покупать ее книгу.

https://www.facebook.com/my.life.is.full.of.colors/posts/10224183177710236

6 февраля она разместила пост, в котором заявила, что "рожала ребенка не кому-то".

"Моей дочери почти два месяца. И я ценю каждого, кто "успел" поздравить меня с рождением ребенка до вчерашнего вечера. Всем остальным (особенно журналистам) скажу здесь, чтобы не отвечать каждому в личку: "Я – мама своего ребенка; я его не рожала кому-то", – написала она.

https://www.facebook.com/my.life.is.full.of.colors/posts/10224172424721418

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Эмма стала третьим ребенком режиссера. У него уже есть 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав от первого брака.

Теги: Олег Сенцов, режиссер, дети, беременность
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