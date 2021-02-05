У режиссера Сенцова родилась дочь

Режиссер Олег Сенцов показал фото с новорожденной дочерью Эммой, она стала его третьим ребенком.

С 2015-го по 2019 год Сенцов находился в российской колонии Фото: EPA

У украинского режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова родилась дочь. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Режиссер опубликовал фотографию с дочерью и отметил, что ее назвали Эмма. Других подробностей о рождении девочки он не сообщил.

Эмма стала третьим ребенком режиссера. У него уже есть 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав от первого брака.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.