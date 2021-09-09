"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад

По словам Бабич, инициатором встреч отца с дочерью всегда была она, но Сенцов не часто отвечал согласием – в последний раз режиссер виделся с дочерью в июне, но не смог приехать, когда ребенку было плохо.
"Я написала, что Эмме плохо и нам нужна помощь, он ответил, что находится не в Киеве. Даже не спросил, что произошло", – рассказала Бабич.
Она подчеркнула, что Сенцов не хотел давать ребенку свою фамилию, а во время беременности намекал на аборт и отказался давать деньги на ведение беременности. Сейчас Сенцов платит алименты.
Находящийся сейчас на Венецианском кинофестивале Сенцов отказался комментировать слова Бабич.
Сенцов – отец троих детей. Взрослые Алина и Владислав – дети режиссера от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.
В репортаже "1+1" говорится, что Сенцов недавно снова женился. Имя его избранницы не называется.
Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.
Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.