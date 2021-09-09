"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад

По словам Бабич, инициатором встреч отца с дочерью всегда была она, но Сенцов не часто отвечал согласием – в последний раз режиссер виделся с дочерью в июне, но не смог приехать, когда ребенку было плохо.

"Я написала, что Эмме плохо и нам нужна помощь, он ответил, что находится не в Киеве. Даже не спросил, что произошло", – рассказала Бабич.

Она подчеркнула, что Сенцов не хотел давать ребенку свою фамилию, а во время беременности намекал на аборт и отказался давать деньги на ведение беременности. Сейчас Сенцов платит алименты.

Находящийся сейчас на Венецианском кинофестивале Сенцов отказался комментировать слова Бабич.