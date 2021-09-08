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08 сентября, 2021
 
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Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена

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"Носорог" третья полнометражная картина Олега Сенцова
"Носорог" – третья полнометражная картина Олега Сенцова
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

10 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе "Горизонты" состоится премьера нового фильма украинского кинорежиссера Олега Сенцова "Носорог".

На своей странице в Facebook 45-летний режиссер опубликовал трейлер своей новой работы. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

ВИДЕО
Видео: Arthouse Traffic / YouTube

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.

"Носорог" – это фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Лента выйдет в украинский прокат в 2022 году. 

Контекст:

78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль стартовал 1 сентября 2021 года и продлится до 11 сентября включительно. Жюри основного конкурса возглавил южнокорейский режиссер и сценарист Пон Чжун Хо. Фильмом открытия стала картина "Параллельные матери" испанского режиссера Педро Альмодовара.

Украину на фестивале будут представлять три картины. Помимо киноленты Сенцова, это "Отблеск" Валентина Васяновича и "107 матерей" ("Цензорка") словацкого режиссера Петера Крекеша, который снял свою картину в копродукции с Украиной.

Сенцов был задержан в аннексированном Крыму 10 мая 2014 года. 25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Теги: фестиваль, фильм, Олег Сенцов, режиссер, картина, Венецианский кинофестиваль, Пон Чжун Хо, картины
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