  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена

На своей странице в Facebook 45-летний режиссер опубликовал трейлер своей новой работы. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

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Видео: Arthouse Traffic / YouTube

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.

"Носорог" – это фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Лента выйдет в украинский прокат в 2022 году.