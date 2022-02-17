Ющенко, Порошенко, Супрун в толстовке с принтом "ПТН ПНХ", Гончарук, Лерос, Вакарчук и другие. Как прошла премьера фильма Сенцова "Носорог". Фото

На премьерный показ фильма пришли фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, ведущая Маричка Падалко со своим мужем Егром Соболевым, экс-президент Украины Петр Порошенко с женой, а также бывший украинский президент Виктор Ющенко.

Среди гостей мероприятия также были замечены бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, которая пришла в толстовке с надписью "ПТН ПНХ", ведущий Сергей Притула, фронтмен украинской группы ТНМК Олег Михайлюта, актриса Ирма Витовская-Ванца, режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Ирина Цилык, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, внефракционный нардеп Гео Лерос и другие.

Контекст:

"Носорог" – фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

В ноябре 2021 года "Носорог" получил главный приз международного фестиваля Stockholm International Film Festival. В январе 2022 года компания Netflix приобрела права на показ фильма.

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м – с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.