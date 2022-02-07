Netflix купила права на показ фильма Сенцова "Носорог"

"Netflix приобрела права на онлайн-показ "Носорога", – написал Сенцов.

На странице картины в Facebook сообщается, что, кроме показа на Netflix, фильм Сенцова увидят зрители немецко-французского канала ZDF/ARTE.

"Стриминговый гигант приобрел право на криминальную драму Олега Сенцова. Уже в конце весны "Носорог" станет одним из немногих украинских фильмов на сервисе. Также картину будут транслировать на каналах за границей. Телепремьера состоится на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE. Впоследствии "Носорог" покажут в Великобритании, Франции, Италии и так далее. В Украине фильм можно будет посмотреть гораздо раньше — с 17 февраля в кино", – говорится в публикации.

Контекст:

"Носорог" – фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

В ноябре 2021 года "Носорог" получил главный приз международного фестиваля Stockholm International Film Festival.

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м – с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.