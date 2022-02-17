  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн

Ткач, увидев дочь на сцене, заявил, что ее появление стало для него сюрпризом.
Второй судья проекта, актер Евгений Кошевой, отметил, что ранее участие в шоу принимала его старшая дочь Варвара, а также дочь нынешнего украинского президента Владимира Зеленского Александра, который на тот момент занимал кресло судьи.
Дочь Ткача благодаря шуткам об отце смогла выиграть главный приз – 50 тыс. грн.
Первый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети".
Ведущим в новом сезоне является украинский певец Dantes.