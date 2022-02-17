  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн

Дочь Ткача во время участия в шоу "Рассмеши комика" шутила о нем Фото: yuriy_tkach / Instagram

Ткач, увидев дочь на сцене, заявил, что ее появление стало для него сюрпризом.

Второй судья проекта, актер Евгений Кошевой, отметил, что ранее участие в шоу принимала его старшая дочь Варвара, а также дочь нынешнего украинского президента Владимира Зеленского Александра, который на тот момент занимал кресло судьи.

Дочь Ткача благодаря шуткам об отце смогла выиграть главный приз – 50 тыс. грн.

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Видео: Телеканал ТЕТ / YouTube