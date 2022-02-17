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17 февраля, 2022
 
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Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн

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Дочь Ткача во время участия в шоу "Рассмеши комика" шутила о нем
Дочь Ткача во время участия в шоу "Рассмеши комика" шутила о нем
Фото: yuriy_tkach / Instagram

Дочь актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Елизавета стала участницей второго выпуска нового сезона шоу "Рассмеши комика", судьей которого является ее отец. Запись выступления 16 февраля опубликована в YouTube телеканала ТЕТ.

Ткач, увидев дочь на сцене, заявил, что ее появление стало для него сюрпризом.

Второй судья проекта, актер Евгений Кошевой, отметил, что ранее участие в шоу принимала его старшая дочь Варвара, а также дочь нынешнего украинского президента Владимира Зеленского Александра, который на тот момент занимал кресло судьи.

Дочь Ткача благодаря шуткам об отце смогла выиграть главный приз – 50 тыс. грн.

ВИДЕО
Видео: Телеканал ТЕТ / YouTube
Контекст:

Первый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети". 

Ведущим в новом сезоне является украинский певец Dantes.

Теги: шоу-бизнес, деньги, Евгений Кошевой, шоу, студия Квартал 95, Юрий Ткач, судья, Dantes, отец
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