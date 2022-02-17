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17 февраля, 2022
 
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"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу

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Савченко: Ремкомплект для ремонта сливного бачка унитаза стоит 756 грн!
Савченко: Ремкомплект для ремонта сливного бачка унитаза стоит 756 грн!
Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 17 февраля в Facebook возмутилась ценами на запчасти для ремонта сливного бачка унитаза.

"Ремкомплект для ремонта сливного бачка унитаза стоит 756 грн! До Революции достоинства мы думали, что только [беглый президент Украины Виктор] Янукович сидит на золотых унитазах, а с "преодолением" эпохи бедности при [новом украинском президенте Владимире] Зеленском нам всем пришлось пересесть на золотые унитазы! Какой пенсионер с пенсией 2 тыс. грн может позволить себе и унитаз починить, и заплатить коммуналку", – написала она.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/494631638684846

Контекст:

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Героя Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

В мае 2021 года Савченко рассказывала, что зарабатывает на жизнь шитьем.

Теги: пенсии, революция, Надежда Савченко, деньги, Революция достоинства, бедность, президент, пенсия
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