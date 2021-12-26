  "Принца ищут на балу, на работе его не найдешь". Надежда Савченко призналась, что ее сердце свободно

Организаторы программы сделали 40-летней Савченко новую прическу, макияж и нарядили ее в вечернее платье. Увидев себя в зеркало, экс-нардеп заявила: "Красиво, по-королевски, нарядно. К такому образу, наверное, нужен только соответствующий бал".
На уточняющую реплику ведущей, что нужен не только бал, но и принц, Савченко ответила: "Принца ищут на балу, конечно, на работе его не найдешь".
После бывший политик призналась, что сейчас ее сердце свободно.
"Любовью не занято. В нашем мире сейчас вообще как бы мало любви", – считает Савченко.
Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Героя Украины.
Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.
В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.
В мае 2021 года Савченко рассказывала, что зарабатывает на жизнь шитьем.