  "Принца ищут на балу, на работе его не найдешь". Надежда Савченко призналась, что ее сердце свободно

Организаторы программы сделали 40-летней Савченко новую прическу, макияж и нарядили ее в вечернее платье. Увидев себя в зеркало, экс-нардеп заявила: "Красиво, по-королевски, нарядно. К такому образу, наверное, нужен только соответствующий бал".

На уточняющую реплику ведущей, что нужен не только бал, но и принц, Савченко ответила: "Принца ищут на балу, конечно, на работе его не найдешь".

После бывший политик призналась, что сейчас ее сердце свободно.

"Любовью не занято. В нашем мире сейчас вообще как бы мало любви", – считает Савченко.

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Видео: Телеканал 2+2 / YouTube