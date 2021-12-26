"Похоже, Надежда влюбилась", "Пора замуж". Савченко надела платье с огромным декольте. Фото

"Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть на мир под другим углом зрения", – подписала фото 40-летняя Савченко и анонсировала свое "легкое, ванильное интервью" телеканалу "2+2".

Фотосессия экс-нардепа набрала больше 2 тыс. лайков за час.

"Похоже, Надежда влюбилась", – предположил в комментариях Николай Декань.

"Царица. Очень красивая", – написала Алла Неважно.

"Пора замуж", – считает Светлана Важинская.

Контекст:

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Героя Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

В мае 2021 года Савченко рассказывала, что зарабатывает на жизнь шитьем.