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11 февраля, 2022
 
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64-летний Зибров, 72-летняя Матвиенко, 68-летний Бобул и 70-летняя сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии

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Пенсия у Зиброва почти 6 тыс. грн, а Матвиенко благодаря надбавке за звание получает 15 тыс.
Пенсия у Зиброва почти 6 тыс. грн, а Матвиенко благодаря надбавке за звание получает 15 тыс.
Фото: pavlo_zibrov / Instagram, tonya_matvienko / Instagram

64-летний украинский певец Павел Зибров получает пенсию в размере 5740 грн, а пенсия его 72-летней коллеги Нины Матвиенко без надбавок составляет 4 тыс. грн. Об этом 11 февраля артисты рассказали в комментарии изданию "Сегодня".

"У меня была зарплата очень высокая – почти $2 тыс. Но дали ее перед тем, как я должна была выйти на пенсию. Я получала государственную пенсию – 4 тыс. грн, но благодаря тому, что [экс-президент Украины Виктор] Ющенко дал мне [звание] Героя Украины, там повысилась ставка, но это только потому, что звание дали. А так была у меня государственная [пенсия] – 4 тыс.", – рассказала Матвиенко.

В ноябре 2021 года певица сообщила, что вместе с надбавками получает 15 тыс. грн.

Журналисты также опросили 68-летнего украинского певца Иво Бобула – он сообщил, что получает 6 тыс. грн пенсии.

Младшая сестра украинской певицы Софии Ротару, 70-летняя заслуженная артистка Украины Лидия Ротарь завершила свою карьеру в 1990 году – размер ее пенсии составляет сейчас 4 тыс. грн.

"У меня умер муж [Сергей Хлябич], у него была пенсия побольше, и я сделала так, что получаю и его выплаты тоже. Так что сначала я получала 4 тыс. грн, а сейчас – 8 тыс.", – рассказала она.

Контекст:

По состоянию на 1 января 2022 года 3,8 млн граждан Украины получали пенсии в размере 2,5 тыс. грн (35,6% от общего числа пенсионеров), до 2 тыс. грн – 1,4 млн человек (13,4%) Это следует из данных, обнародованных 12 января Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Теги: Павел Зибров, Иво Бобул, Нина Матвиенко, пенсия
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