64-летний Зибров, 72-летняя Матвиенко, 68-летний Бобул и 70-летняя сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии

Пенсия у Зиброва почти 6 тыс. грн, а Матвиенко благодаря надбавке за звание получает 15 тыс. Фото: pavlo_zibrov / Instagram, tonya_matvienko / Instagram

"У меня была зарплата очень высокая – почти $2 тыс. Но дали ее перед тем, как я должна была выйти на пенсию. Я получала государственную пенсию – 4 тыс. грн, но благодаря тому, что [экс-президент Украины Виктор] Ющенко дал мне [звание] Героя Украины, там повысилась ставка, но это только потому, что звание дали. А так была у меня государственная [пенсия] – 4 тыс.", – рассказала Матвиенко.

В ноябре 2021 года певица сообщила, что вместе с надбавками получает 15 тыс. грн.

Журналисты также опросили 68-летнего украинского певца Иво Бобула – он сообщил, что получает 6 тыс. грн пенсии.

Младшая сестра украинской певицы Софии Ротару, 70-летняя заслуженная артистка Украины Лидия Ротарь завершила свою карьеру в 1990 году – размер ее пенсии составляет сейчас 4 тыс. грн.

"У меня умер муж [Сергей Хлябич], у него была пенсия побольше, и я сделала так, что получаю и его выплаты тоже. Так что сначала я получала 4 тыс. грн, а сейчас – 8 тыс.", – рассказала она.