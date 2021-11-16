  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии

Бебешко о пенсии: Я почетный украинский пенсионер Фото: Владимир Бебешко / Facebook

"Я почетный украинский пенсионер и получаю каждый месяц 1800 грн пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу", – заявил он.

Комментарий Бебешко о пенсии можно послушать на девятой минуте видео.

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Видео: ЖВЛ / YouTube