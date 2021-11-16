  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии

"Я почетный украинский пенсионер и получаю каждый месяц 1800 грн пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу", – заявил он.
Комментарий Бебешко о пенсии можно послушать на девятой минуте видео.
Владимир Бебешко родился в 1956 году во Львовской области. Родной брат украинского продюсера – артист Левко Дурко. Ранее Бебешко продюсировал певицу Милу Нитич.
В настоящее время он является продюсером украинской группы "Пающие трусы" – совместного проекта с музыкантом Андреем Кузьменко, который погиб в результате ДТП в 2015 году.