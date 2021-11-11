Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2021
 
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"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич

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В 2016 году Бебешко со скандалом расстался с певицей Милой Нитич, с которой работал почти 10 лет
В 2016 году Бебешко со скандалом расстался с певицей Милой Нитич, с которой работал почти 10 лет
Фото: novyny.live

Украинский музыкальный продюсер Владимир Бебешко считает свою бывшую подопечную – певицу Милу Нитич – "старой, грузной, ленивой". Об этом он заявил в студии шоу "Не бреши мені" на телеканале LIVE. Анонс программы был опубликован 11 ноября на сайте канала.

"Она действительно прошибала вокалом. Она украинская [певица Уитни] Хьюстон! Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молодая. Какая ты молодая?! 30 лет – старая баба, и ты всегда выглядела на 40 лет! Ты грузна!" – заявил 65-летний Бебешко.

Он добавил, что за то время, как они творчески разошлись, Нитич не написала ни одной песни. "Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленива. Я не хочу ее обидеть, но это правда!" – резюмировал Бебешко.

Нитич, которая тоже выступила в этом шоу, рассказала, из-за чего произошел конфликт, в результате которого они с Бебешко расстались после 10 лет сотрудничества.

"Раскол произошел в 2016 году. Я не смогла собрать 500 мест в Украинском доме. А это очень бьет по артисту, который уже много лет на сцене. У нас был разбор полетов, и тогда он выдал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!" И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: "Ну иди, но песни и имя остаются мне". А мне легче было похоронить свое имя, чем отдать ему!" – призналась Нитич.

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Мила Нитич в студии шоу "Не бреши мені". Фото: novyny.live

Контекст:

В декабре 2019 года Мила Нитич заявила о прекращении сотрудничества с Бебешко. Причиной, по словам певицы, стал финансовый вопрос. "Большую часть денег всегда забирал Владимир Владимирович", – говорила артистка.

Мила Нитич (настоящее имя артистки – Людмила Нитичук) родилась в 1990 году в Хмельницкой области. Сотрудничество певицы с продюсером Бебешко началось после ее выступления в проекте "Шанс".

В 2011 году Нитич принимала участие в финале нацотбора на "Евровидение" с песней Goodbye, заняв 20-е место. Вторая попытка, предпринятая в 2017 году, завершилась поражением – Мила Нитич выступила во втором полуфинале нацотбора с песней Mystery, заняв шестое место.

Владимир Бебешко родился в 1956 году во Львовской области. Родной брат украинского продюсера – артист Левко Дурко. Бебешко продюсировал певицу Милу Нитич и группу "Пающие трусы" – совместный проект с музыкантом Андреем Кузьменко, который погиб в результате ДТП в 2015 году. 

Теги: конфликт, Мила Нитич, Владимир Бебешко, певица, продюсер
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