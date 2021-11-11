"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич

В 2016 году Бебешко со скандалом расстался с певицей Милой Нитич, с которой работал почти 10 лет Фото: novyny.live

"Она действительно прошибала вокалом. Она украинская [певица Уитни] Хьюстон! Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молодая. Какая ты молодая?! 30 лет – старая баба, и ты всегда выглядела на 40 лет! Ты грузна!" – заявил 65-летний Бебешко.

Он добавил, что за то время, как они творчески разошлись, Нитич не написала ни одной песни. "Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленива. Я не хочу ее обидеть, но это правда!" – резюмировал Бебешко.

Нитич, которая тоже выступила в этом шоу, рассказала, из-за чего произошел конфликт, в результате которого они с Бебешко расстались после 10 лет сотрудничества.

"Раскол произошел в 2016 году. Я не смогла собрать 500 мест в Украинском доме. А это очень бьет по артисту, который уже много лет на сцене. У нас был разбор полетов, и тогда он выдал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!" И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: "Ну иди, но песни и имя остаются мне". А мне легче было похоронить свое имя, чем отдать ему!" – призналась Нитич.

Мила Нитич в студии шоу "Не бреши мені". Фото: novyny.live