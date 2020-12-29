Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2020
 
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Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически – еще подростки

Украинская певица Мила Нитич призналась, что в мужчине ей важны доброта и щедрость.

Нитич: Это потрясающее ощущение. Когда я одна просыпаюсь утром, одна пью кофе
Нитич: Это потрясающее ощущение. Когда я одна просыпаюсь утром, одна пью кофе
Фото: mila.nytych /Instagram

Украинская певица Мила Нитич в интервью изданию "Телеграф" рассказала, каким должен быть ее избранник.

"Важно, чтобы человек брал ответственность за свои поступки, за свои слова. Человек, который будет самодостаточный, перспективный. Возможно, это будет не миллионер, но он будет стремиться к успешности, стремиться жить так, как он хочет, ведь в этом есть определенная свобода. Мне важно, чтобы в мужчине была доброта и щедрость. Поверьте, когда мужчина скуп, он такой во всех сферах жизни. Я таких сразу чувствую, и не считаю нужным тратить на них время", – заявила она.

Нитич отметила, что наполняет энергией всегда женщина, но при контакте с мужчиной происходит взаимообмен.

"Отдавая ему, ты получаешь любовь, заботу, понимание, спокойствие, надежность, уверенность. Все это черты взрослого зрелого человека. В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически – еще подростки. И понимаешь, что вам не по пути. Поэтому важно различать, твой человек или не твой. С твоим все будет легко. Да, все. Это комплекс. Когда приходит твой человек, ты его не сможешь пропустить. Это абсолютное единение. Ты говоришь "А", а он продолжает "Б". Ты начинаешь фразу, а он ее заканчивает. И вместе вы смеетесь над этим. Когда ты переживаешь подобные чувства, отношения становятся эталоном. И вы будете равнять по ним всех остальных в своей жизни", – заверила она.

Певица призналась, что сейчас свободна, и бесконечно этому рада.

"Впервые за последние два года моя жизнь всецело принадлежит мне. Я хозяйка своего времени и распоряжаюсь им, как мне нужно. По правде говоря, это потрясающее ощущение. Когда я одна просыпаюсь утром, одна пью кофе… Мы сами решаем, что это – одиночество или свобода. Для меня это именно свобода. И я обожаю эти моменты жизни, в которых есть много пространства для творчества. Это рождает меня как личность", – отметила она.

Мила Нитич (Людмила Нитичук) родилась 26 сентября 1990 года в Хмельницкой области. Сотрудничество певицы с продюсером Бебешко началось после ее выступления в проекте "Шанс". 

В 2011 году Нитич принимала участие в финале нацотбора на "Евровидение" с песней Goodbye, заняв 20-е место. Вторая попытка, предпринятая в 2017 году, завершилась поражением – Мила Нитич выступила во втором полуфинале нацотбора с песней Mystery, заняв шестое место. 

Замужем Нитич не была.

Теги: Мила Нитич, певица, мужчины
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