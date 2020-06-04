"Ню". Нитич в прозрачном платье снялась в новом клипе. Видео
Украинская певица Мила Нитич на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Ню". Ролик представлен в жанре mood video ("видео настроения"). В ролике певица появилась в прозрачном платье среди языков пламени. Образ дополнил макияж в золотистых тонах. Режиссер ролика – Инна Грабар. "Это один из немногих клипов, в котором я себе нравлюсь, а это самое главное". – призналась Нитич.
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