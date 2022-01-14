Почти половина украинцев получает пенсии меньше 3 тыс. грн – Пенсионный фонд

По данным ПФУ, 2,3 млн украинцев (21%) получают пенсии от 3 до 4 тыс. грн в месяц, 1,9 млн (9,7%) – от 4 до 5 тыс. грн, 1,7 млн человек (15,4%) – от 5 до 10 тыс. грн, 511 тыс. граждан Украины – более 10 тыс. грн (4,7% от общего числа пенсионеров).
Общее количество пенсионеров в Украине на начало 2022 года составило 10,8 млн человек.
По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.
В марте 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.
Согласно опросу, проведенному в октябре – ноябре Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, 38% украинцев наиболее актуальной проблемой в стране считают низкий уровень зарплат и пенсий.
В декабре глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему в 2022 году.
12 января 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам старше 70 лет со стажем работы 30–35 лет размер минимальной пенсии повысят до 3 тыс. грн, кроме того, ожидается расширение программы доплат к пенсии для лиц, которым исполнилось 70 лет.