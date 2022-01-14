Почти половина украинцев получает пенсии меньше 3 тыс. грн – Пенсионный фонд

По данным ПФУ, 2,3 млн украинцев (21%) получают пенсии от 3 до 4 тыс. грн в месяц, 1,9 млн (9,7%) – от 4 до 5 тыс. грн, 1,7 млн человек (15,4%) – от 5 до 10 тыс. грн, 511 тыс. граждан Украины – более 10 тыс. грн (4,7% от общего числа пенсионеров).

Общее количество пенсионеров в Украине на начало 2022 года составило 10,8 млн человек.

Инфографика: pfu.gov.ua