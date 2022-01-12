Размер минимальной пенсии для украинцев старше 70 повысят до 3 тыс. грн – Шмыгаль

Он рассказал, что повышение выплат будет поэтапным, в частности в марте планируют провести индексацию (в том числе работающим пенсионерам).

Украинцам старше 70 лет со стажем работы 30–35 лет размер минимальной пенсии повысят до 3 тыс. грн, кроме того ожидается расширение программы доплат к пенсии на лиц, которым исполнилось 70 лет, сообщил глава правительства.

"Будут произведены перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты", – отметил Шмыгаль.