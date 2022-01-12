Размер минимальной пенсии для украинцев старше 70 повысят до 3 тыс. грн – Шмыгаль

Он рассказал, что повышение выплат будет поэтапным, в частности в марте планируют провести индексацию (в том числе работающим пенсионерам).
Украинцам старше 70 лет со стажем работы 30–35 лет размер минимальной пенсии повысят до 3 тыс. грн, кроме того ожидается расширение программы доплат к пенсии на лиц, которым исполнилось 70 лет, сообщил глава правительства.
"Будут произведены перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты", – отметил Шмыгаль.
По данным Пенсионного фонда на 1 октября, всего в Украине 10,9 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3915,75 грн.
Как рассказывал Шмыгаль, в прошлом году в Украине пенсии увеличивались 10 раз (в том числе из-за роста минимальной зарплаты), последний – в декабре – на 200 грн.