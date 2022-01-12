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Шмыгаль: Мы надеемся, что 2022 год станет годом завершения пандемии

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Шмыгаль сказал, что в Украине достаточно вакцин от коронавируса, в том числе для получения бустерной дозы
Шмыгаль сказал, что в Украине достаточно вакцин от коронавируса, в том числе для получения бустерной дозы
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины ожидает, что в 2022 году в стране завершится эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 – "в том виде", в каком она была последние два года. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на первом в этом году заседании Кабмина, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы надеемся, что 2022 год станет годом завершения пандемии в том виде, в каком она была предыдущие два года. Для этого президент и правительство обеспечили не только достаточное количество вакцин не только для вакцинации все взрослых украинцев, но и для того, чтобы наши граждане могли получить бустерную дозу для дополнительной защиты", – сказал Шмыгаль. 

По состоянию на 12 января в Украине привито от коронавируса почти 50% взрослого населения, уточнил он. 

По словам Шмыгаля, кампания по иммунизации украинцев от COVID-19 будет приоритетной задачей правительства в 2022 году. 

"Этот год должен стать переломным не только в плане пандемии, но и в вопросах трансформации государства во многих отраслях: медицина, социальная политика, цифровизация, большие инфраструктурные проекты, экономическое развитие и инвестиции, безопасность", – добавил глава Кабмина, выразив ожидания, что министерства по этим направлениям "значительно улучшат свои результаты". 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности. 

Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране сделали более 29 млн прививок от коронавируса, как минимум одну дозу получили почти 15 млн украинцев, две – более 14 млн. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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