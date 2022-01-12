Шмыгаль: Мы надеемся, что 2022 год станет годом завершения пандемии

Шмыгаль сказал, что в Украине достаточно вакцин от коронавируса, в том числе для получения бустерной дозы Фото: kmu.gov.ua

"Мы надеемся, что 2022 год станет годом завершения пандемии в том виде, в каком она была предыдущие два года. Для этого президент и правительство обеспечили не только достаточное количество вакцин не только для вакцинации все взрослых украинцев, но и для того, чтобы наши граждане могли получить бустерную дозу для дополнительной защиты", – сказал Шмыгаль.

По состоянию на 12 января в Украине привито от коронавируса почти 50% взрослого населения, уточнил он.

По словам Шмыгаля, кампания по иммунизации украинцев от COVID-19 будет приоритетной задачей правительства в 2022 году.

"Этот год должен стать переломным не только в плане пандемии, но и в вопросах трансформации государства во многих отраслях: медицина, социальная политика, цифровизация, большие инфраструктурные проекты, экономическое развитие и инвестиции, безопасность", – добавил глава Кабмина, выразив ожидания, что министерства по этим направлениям "значительно улучшат свои результаты".