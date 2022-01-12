Шмыгаль: Мы надеемся, что 2022 год станет годом завершения пандемии

"Мы надеемся, что 2022 год станет годом завершения пандемии в том виде, в каком она была предыдущие два года. Для этого президент и правительство обеспечили не только достаточное количество вакцин не только для вакцинации все взрослых украинцев, но и для того, чтобы наши граждане могли получить бустерную дозу для дополнительной защиты", – сказал Шмыгаль.
По состоянию на 12 января в Украине привито от коронавируса почти 50% взрослого населения, уточнил он.
По словам Шмыгаля, кампания по иммунизации украинцев от COVID-19 будет приоритетной задачей правительства в 2022 году.
"Этот год должен стать переломным не только в плане пандемии, но и в вопросах трансформации государства во многих отраслях: медицина, социальная политика, цифровизация, большие инфраструктурные проекты, экономическое развитие и инвестиции, безопасность", – добавил глава Кабмина, выразив ожидания, что министерства по этим направлениям "значительно улучшат свои результаты".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.
Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране сделали более 29 млн прививок от коронавируса, как минимум одну дозу получили почти 15 млн украинцев, две – более 14 млн.