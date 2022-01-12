За сутки в Украине COVID-19 заболело более 7 тыс. человек

Среди заболевших – 409 детей и 160 медработников.

Выздоровело 8077 человек, 193 больных COVID-19 умерли. Попали в больницу 1898 пациентов. За сутки сделали более 79 тыс. тестов.

10 января в Украине выявили 5429 случаев коронавирусной инфекции, 9 января – 1969.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили 3 716 988 случаев COVID-19, умерло – 97 737 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.