В Греции разрешили четвертую прививку от коронавируса. Но не всем

Четвертую прививку в стране намерены делать людям с ослабленным иммунитетом. Очередную дозу вакцины они могут получить через три – шесть месяцев после введения третьей дозы.

Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус подчеркнул, что четвертая прививка для всего населения одобрена не была и речь идет об "очень конкретных группах" такой вакцинации.

Сейчас в Греции обсуждают слова главы стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери, который высказался "против четвертой дозы для населения в целом", отмечает Kathimerini. Он считает, что непрерывные дозы вакцины "создают проблемы с иммунным ответом".