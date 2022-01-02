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Глава ВОЗ заявил, что мир сможет победить пандемию COVID-19 в 2022 году при одном условии

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Гебрейесус: Если мы покончим с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии
Гебрейесус: Если мы покончим с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии
Фото: ЕРА

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году. Об этом он заявил в своем обращении, посвященном итогам 2021 года, которое опубликовали 30 декабря на сайте ВОЗ.

Он отметил, что прошедший год был трудным, и хотя ни одна страна не избежала пандемии, у человечества есть "многие инструменты для профилактики и лечения COVID-19". 

"Во всем мире уже введено более 8,5 млрд доз вакцин, что позволило спасти миллионы жизней. Разработаны новые методы лечения, которые должны значительно расширить возможности лечения и снизить смертность. Но узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами подрывают соблюдение принципа справедливости и создали идеальные условия для появления варианта "Омикрон". И чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших изменений этого вируса, которые мы не можем ни предотвратить, ни предсказать. Если мы покончим с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии", – заявил глава ВОЗ. 

В Twitter Гебрейесус высказал надежду на то, что человечество "в силах вернуть себе контроль над своей жизнью, используя уроки, извлеченные за последние два года борьбы с COVID-19".

"Положить конец пандемии в 2022 году будет возможно, только если мы будем действовать вместе", – подчеркнул он. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 января, в мире подтвердили 289,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,4 млн пациентов с COVID-19.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ВОЗ, вакцинация, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Омикрон
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