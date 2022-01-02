Центры и пункты вакцинации закрыты. 1 января в Украине не сделали ни одной прививки от коронавируса

Центры и пункты вакцинации не работали вчера и не будут работать сегодня Фото: ЕРА

"1-го и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию", – говорится в релизе.

Днем ранее, 31 декабря, в Украине сделали 52 тыс. прививок от коронавируса. С начала кампании по иммунизации в стране провели почти 24,5 млн прививок: первую дозу получили 14,7 млн украинцев, две – более 13,7 млн человек, третью дополнительную дозу ввели 4063 украинцам, третью, бустерную, дозу получили 5452 человека.