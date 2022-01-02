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Четырем украинским авиакомпаниям государство заплатило за вывоз украинцев из закрытых на карантин стран

Полеты были весной 2020 года
Полеты были весной 2020 года
Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Украинским авиакомпаниям SkyUp, "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и "Роза ветров" выплатили компенсации от государства за эвакуационные рейсы в первой половине 2020 года. Об этом 31 декабря 2021 года проинформировало в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

"Министерство инфраструктуры Украины обеспечило частичное возмещение расходов, понесенных украинскими авиакомпаниями в марте 2020 года. Тогда авиаперевозчики осуществляли международные авиарейсы на нерегулярной основе с целью возвращения украинских граждан домой в связи с введением карантинных ограничений", – говорится в сообщении.

По данным министра инфраструктуры Александра Кубракова, авиаперевозчики получили более 60,7 млн грн.

"Особенностью этих рейсов было то, что они вылетали из Украины без пассажиров – то есть без коммерческой загрузки. Основной задачей тогда было максимально оперативно вернуть украинских граждан домой в условиях, когда страны по всему миру вводили жесткий локдаун. Я очень благодарен украинским авиакомпаниям за то, что тогда они смогли максимально быстро ответить на глобальные вызовы", – заявил он.

Министр подчеркнул, что "в таких критических ситуациях у государства нет необходимой гибкости для быстрого принятия решений, чтобы отвечать на подобные угрозы".

"Это один из ярких примеров того, почему Украине в современном мире нужен государственный авиаперевозчик Ukraine National Airlines", – объяснил Кубраков.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4874866409228844

Контекст:

В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения COVID-19 ввели карантин, а с 17 марта приостановили авиационное сообщение с другими странами. Украинцев возвращали домой нерегулярными авиарейсами.

Только в марте вернулись домой почти 100 тыс. украинцев.

По состоянию на 27 апреля авиарейсы в Украину готовились из 26 точек мира..

Теги: эвакуация, карантин, авиарейсы, украинцы, выплаты, ограничения, Министерство инфраструктуры Украины, авиакомпания, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, компенсация, коронавирус, локдаун
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