Зеленский заявил о создании в Украине национального авиаперевозчика

Перевозчик получил название Ukrainian national airlines ("Украинские национальные авиалинии").
"В рамках этой программы ["Большое строительство"] мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик, его создание будет начато официально уже сегодня", – заявил Зеленский.
По его словам, реализация проекта должна привести не только к увеличению прибыли и пассажиропотока, но и улучшить имидж Украины. В связи с этим государство готово инвестировать в собственный воздушный флот.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что для создания национального перевозчика его ведомство подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Airbus.
По информации "Интерфакс-Украина", в тексте меморандума прописана возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321) и четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).
Кубраков отметил, что в 2021 году на создание компании предусмотрено 0,5 млрд грн, а в 2022-м понадобится еще 2,5 млрд грн. По предварительным данным, национальный авиаперевозчик должен окупить себя через пять лет.
Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля 2020 года. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он. Президент заявлял, что для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.
В июне прошлого года Кабмин разработал концепцию государственного авиаперевозчика.
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал бесперспективной идею создания украинской государственной авиакомпании.
В Мининфраструктуры сообщали в комментарии "НВ Бизнес" 12 ноября, что французская консалтинговая компания Aerogestion завершает работу над бизнес-планом по созданию украинской национальной авиакомпании.