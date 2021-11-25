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Зеленский заявил о создании в Украине национального авиаперевозчика

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Перевозчик получил название Ukrainian national airlines
Перевозчик получил название Ukrainian national airlines
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" заявил о создании в Украине национального авиаперевозчика, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Перевозчик получил название Ukrainian national airlines ("Украинские национальные авиалинии").

"В рамках этой программы ["Большое строительство"] мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик, его создание будет начато официально уже сегодня", – заявил Зеленский.

По его словам, реализация проекта должна привести не только к увеличению прибыли и пассажиропотока, но и улучшить имидж Украины. В связи с этим государство готово инвестировать в собственный воздушный флот.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что для создания национального перевозчика его ведомство подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Airbus.

По информации "Интерфакс-Украина", в тексте меморандума прописана возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321) и четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).

Кубраков отметил, что в 2021 году на создание компании предусмотрено 0,5 млрд грн, а в 2022-м понадобится еще 2,5 млрд грн. По предварительным данным, национальный авиаперевозчик должен окупить себя через пять лет.

Контекст:

Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля 2020 года. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он. Президент заявлял, что для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.

В июне прошлого года Кабмин разработал концепцию государственного авиаперевозчика.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал бесперспективной идею создания украинской государственной авиакомпании.

В Мининфраструктуры сообщали в комментарии "НВ Бизнес" 12 ноября, что французская консалтинговая компания Aerogestion завершает работу над бизнес-планом по созданию украинской национальной авиакомпании. 

Теги: Украина, авиация, Airbus, Владимир Зеленский, самолеты, Александр Кубраков, Большое строительство, Ukrainian national airlines
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