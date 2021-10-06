"Новая почта" запускает собственную авиакомпанию

Авиакомпания получила название Supernova Airlines. Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Рейсы планируют осуществлять из международных аэропортов Борисполь и Львов. Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы.

"Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки", – пояснил СЕО "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

Контекст:

"Новая почта" – крупней частный перевозчик в Украине. По сведениям компании, ее сеть насчитывает более 8700 отделений по всей Украине и более 6800 почтоматов. Количество отправлений за 2020 год превысило 300 млн посылок и грузов.

Группа "Новая почта", по данным Государственной фискальной службы, входит в топ-100 крупнейших налогоплательщиков в Украине. За 2020 год компания перечислила в бюджеты всех уровней страны 5 млрд грн налогов и сборов.

На "Новой почте" работает более 32 тыс. человек.