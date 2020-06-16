"Новая почта" за время пандемии вложила в обеспечение больниц 25 млн грн

5 июня компания "Новая почта" передала финальную партию гуманитарной помощи в 11 медицинских учреждений Украины.

"Новая почта" за неполные три месяца вложила 25 млн грн в обеспечение больниц Украины оборудованием и средствами индивидуальной защиты, 5 июня компания доставила в 11 медучреждений финальную партию гуманитарной помощи, сообщает УНИАН.

Медтехнику, средства индивидуальной защиты и другие медицинские товары получили:

городская детская больница №2 Николаева,

Центральная районная больница Каменца-Подольского,

ЦРБ Сторожинца Черновицкой области,

ЦРБ Кременчуга,

городская больница Стебника Львовской области,

городская больница Троицкого Луганской области,

городская больница Белокуракино Луганской области,

городская больница Золочева Харьковской области,

городская больница Краснопавловки Харьковской области,

городская больница Гайсина Винницкой области,

Киевская городская клиническая больница №8.

Для детской больницы Николаева "Новая почта" купила 10 больничных коек "Биомед", УЗИ-сканер, 20 ингаляторов, четыре инфузионных насоса, два монитора пациента, пять пульсоксиметров, трансиллюминатор для венозной пункции. В Кременчуг отправили два электрокардиографа, в киевскую больницу – 25 дозаторов введения лекарств, 150 бактериальных фильтров для аппаратов ИВЛ, 50 лицевых кислородных масок, 100 носовых кислородных катетеров и 100 катетеров для бронхосанации.

Также больницы в рамках финального транша получили 56 000 медицинских масок, 8900 респираторов, более 200 защитных костюмов, 300 медицинских халатов, 1800 защитных перчаток и 1200 шапочек, 5200 комплектов высоких бахил и множество других сопутствующих медицинских средств.

"Ситуация с коронавирусной пандемией постепенно стабилизируется. Наша компания не осталась в стороне от всеобщей беды и внесла свой посильный вклад в борьбу с инфекцией. Нам удалось усовершенствовать нашу систему закупок и логистику, что позволило своевременно реагировать на просьбы врачей, быстро приобретать и оперативно доставлять необходимое для спасения жизней оборудование, препараты, средства индивидуальной защиты и другие медицинские грузы", – сказала сооснователь "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Инфографика: unian.net

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 912 человек, а 14 528 выздоровели.