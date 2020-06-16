"Новая почта" за время пандемии вложила в обеспечение больниц 25 млн грн

"Новая почта" за неполные три месяца вложила 25 млн грн в обеспечение больниц Украины оборудованием и средствами индивидуальной защиты, 5 июня компания доставила в 11 медучреждений финальную партию гуманитарной помощи, сообщает УНИАН.
Медтехнику, средства индивидуальной защиты и другие медицинские товары получили:
Для детской больницы Николаева "Новая почта" купила 10 больничных коек "Биомед", УЗИ-сканер, 20 ингаляторов, четыре инфузионных насоса, два монитора пациента, пять пульсоксиметров, трансиллюминатор для венозной пункции. В Кременчуг отправили два электрокардиографа, в киевскую больницу – 25 дозаторов введения лекарств, 150 бактериальных фильтров для аппаратов ИВЛ, 50 лицевых кислородных масок, 100 носовых кислородных катетеров и 100 катетеров для бронхосанации.
Также больницы в рамках финального транша получили 56 000 медицинских масок, 8900 респираторов, более 200 защитных костюмов, 300 медицинских халатов, 1800 защитных перчаток и 1200 шапочек, 5200 комплектов высоких бахил и множество других сопутствующих медицинских средств.
"Ситуация с коронавирусной пандемией постепенно стабилизируется. Наша компания не осталась в стороне от всеобщей беды и внесла свой посильный вклад в борьбу с инфекцией. Нам удалось усовершенствовать нашу систему закупок и логистику, что позволило своевременно реагировать на просьбы врачей, быстро приобретать и оперативно доставлять необходимое для спасения жизней оборудование, препараты, средства индивидуальной защиты и другие медицинские грузы", – сказала сооснователь "Новой почты" Инна Поперешнюк.
За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 912 человек, а 14 528 выздоровели.