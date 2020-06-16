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"Новая почта" за время пандемии вложила в обеспечение больниц 25 млн грн

5 июня компания "Новая почта" передала финальную партию гуманитарной помощи в 11 медицинских учреждений Украины.

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Решение о выделении 25 млн грн руководство "Новой почты" приняло 15 марта 2020 года
Решение о выделении 25 млн грн руководство "Новой почты" приняло 15 марта 2020 года
Фото: epravda.com.ua

"Новая почта" за неполные три месяца вложила 25 млн грн в обеспечение больниц Украины оборудованием и средствами индивидуальной защиты, 5 июня компания доставила в 11 медучреждений финальную партию гуманитарной помощи, сообщает УНИАН.

Медтехнику, средства индивидуальной защиты и другие медицинские товары получили:

  • городская детская больница №2 Николаева,
  • Центральная районная больница Каменца-Подольского,
  • ЦРБ Сторожинца Черновицкой области,
  • ЦРБ Кременчуга,
  • городская больница Стебника Львовской области,
  • городская больница Троицкого Луганской области,
  • городская больница Белокуракино Луганской области,
  • городская больница Золочева Харьковской области,
  • городская больница Краснопавловки Харьковской области,
  • городская больница Гайсина Винницкой области,
  • Киевская городская клиническая больница №8.

Для детской больницы Николаева "Новая почта" купила 10 больничных коек "Биомед", УЗИ-сканер, 20 ингаляторов, четыре инфузионных насоса, два монитора пациента, пять пульсоксиметров, трансиллюминатор для венозной пункции. В Кременчуг отправили два электрокардиографа, в киевскую больницу – 25 дозаторов введения лекарств, 150 бактериальных фильтров для аппаратов ИВЛ, 50 лицевых кислородных масок, 100 носовых кислородных катетеров и 100 катетеров для бронхосанации.

Также больницы в рамках финального транша получили 56 000 медицинских масок, 8900 респираторов, более 200 защитных костюмов, 300 медицинских халатов, 1800 защитных перчаток и 1200 шапочек, 5200 комплектов высоких бахил и множество других сопутствующих медицинских средств.

"Ситуация с коронавирусной пандемией постепенно стабилизируется. Наша компания не осталась в стороне от всеобщей беды и внесла свой посильный вклад в борьбу с инфекцией. Нам удалось усовершенствовать нашу систему закупок и логистику, что позволило своевременно реагировать на просьбы врачей, быстро приобретать и оперативно доставлять необходимое для спасения жизней оборудование, препараты, средства индивидуальной защиты и другие медицинские грузы", – сказала сооснователь "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Инфографика: unian.net
Инфографика: unian.net

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 912 человек, а 14 528 выздоровели.

Теги: благотворительность, Новая почта, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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