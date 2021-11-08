После сообщения Pfizer о лекарстве от COVID-19 подорожали акции авиакомпаний и производителей чемоданов

Акции казино в Макао подорожали на 5,9% (самый большой рост за последние два месяца), индекс акций авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5% (максимум с марта 2021 года), а акции производителя багажа Samsonite International SA (Гонконг) подорожали на 14%.
Хотя препарат Pfizer еще не получил разрешения на применение от регулирующих органов США, инвесторы считают, что он ослабит пандемию во всем мире и люди вновь смогут активно путешествовать.
До недавнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.
Первыми об испытаниях лекарства от коронавируса сообщили американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme. Они создали противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), который выпускается в таблетках. Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания. Его уже одобрили в Великобритании.
В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.
5 ноября 2021 года американская компания Pfizer объявила о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса и сообщила, что его эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.