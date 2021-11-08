После сообщения Pfizer о лекарстве от COVID-19 подорожали акции авиакомпаний и производителей чемоданов

Акции казино в Макао подорожали на 5,9% (самый большой рост за последние два месяца), индекс акций авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5% (максимум с марта 2021 года), а акции производителя багажа Samsonite International SA (Гонконг) подорожали на 14%.

Хотя препарат Pfizer еще не получил разрешения на применение от регулирующих органов США, инвесторы считают, что он ослабит пандемию во всем мире и люди вновь смогут активно путешествовать.