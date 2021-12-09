COVID-вакцина Moderna все еще не зарегистрирована в Украине. Минздрав ведет переговоры

В Минздраве подчеркнули, что для регистрации препарата производитель вакцины должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением о госрегистрации. Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и при переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Компания Moderna этого пока не сделала. Минздрав сейчас ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине.

"Учитывая, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерством было принято решение в случае получения этого препарата как гуманитарной помощи разрешить вакцинацию им против COVID-19 в Украине. В соответствии с действующим законодательством, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", – добавили в ведомстве.