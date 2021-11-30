Акции Moderna поднялись на 12% после обещаний компании создать вакцину против "Омикрона"

Вариант коронавируса "Омикрон" вызвал много вопросов, в том числе останутся ли действующие вакцины столь же эффективными, пишет издание.

При этом эксперты выразили осторожность, заявив, что пройдут недели, прежде чем мы узнаем больше, насколько заразен этот штамм.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.

27 ноября Moderna сообщила, что разрабатывает вариант вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса "Омикрон" (B.1.1.529).

30 ноября Главный исполнительный директор компании Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится из-за нового штамма "Омикрон".