Байден о штамме коронавируса "Омикрон": Вызывает беспокойство, но не является поводом для паники

Байден призвал граждан США вакцинироваться, высказав уверенность в том, что эта мутация "рано или поздно" появится в США.
"Этот вариант вызывает беспокойство, но не является поводом для паники. Я знаю, вы уже устали слышать, как я это говорю, но лучшая защита от этого нового варианта или любого из существующих вариантов – тех, с которыми мы уже имели дело, – это пройти полную вакцинацию и сделать бустерную прививку. Большинство американцев полностью привиты, но еще не сделали бустер. Если вам 18 лет или больше, и вы прошли полную вакцинацию до 1 июня, получите бустерную дозу сегодня", – призвал он американцев, подчеркнув, что полностью привитый человек наиболее защищен от COVID-19.
Байден рассказал, что вакцинация станет основой для сдерживания эпидемии зимой. Локдаун в США вводить не планируют.
"Если люди будут делать прививки и носить маски, то необходимости в локдаунах не будет", – подчеркнул он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 29 ноября, в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло около 5,2 млн человек.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран.