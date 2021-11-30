Байден о штамме коронавируса "Омикрон": Вызывает беспокойство, но не является поводом для паники

Байден призвал граждан США вакцинироваться, высказав уверенность в том, что эта мутация "рано или поздно" появится в США.

"Этот вариант вызывает беспокойство, но не является поводом для паники. Я знаю, вы уже устали слышать, как я это говорю, но лучшая защита от этого нового варианта или любого из существующих вариантов – тех, с которыми мы уже имели дело, – это пройти полную вакцинацию и сделать бустерную прививку. Большинство американцев полностью привиты, но еще не сделали бустер. Если вам 18 лет или больше, и вы прошли полную вакцинацию до 1 июня, получите бустерную дозу сегодня", – призвал он американцев, подчеркнув, что полностью привитый человек наиболее защищен от COVID-19.

Байден рассказал, что вакцинация станет основой для сдерживания эпидемии зимой. Локдаун в США вводить не планируют.

"Если люди будут делать прививки и носить маски, то необходимости в локдаунах не будет", – подчеркнул он.