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Зимнюю Универсиаду в Швейцарии отменили из-за штамма "Омикрон"

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Гвидо Граф говорит, что в оргкомитете Универсиады "опустошены и сожалеют"
Гвидо Граф говорит, что в оргкомитете Универсиады "опустошены и сожалеют"
Фото: EPA

30-я зимняя Универсиада, которая должна была начаться 11 декабря 2021 года в Люцерне (Швейцария), не состоится в связи с ограничениями на въезд, введенными властями страны из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом 29 ноября сообщили организаторы соревнований.

Для предотвращения распространения нового варианта коронавируса "Омикрон" правительство Швейцарии среди прочих мер ввело в действие въездные ограничения для ряда стран, в результате которых спортсмены не могут попасть на соревнования.

"Мы опустошены и очень сожалеем, что не сможем принять спортсменов со всего мира, которые усиленно готовились к соревнованиям", – заявил глава оргкомитета Универсиады Гвидо Граф.

Контекст:

Зимняя Универсиада – международные студенческие спортивные игры, которые проводятся с 1960 года, программа включает в себя соревнования по 10 спортивным дисциплинам.

Универсиада 2021 должна была состояться в январе 2021 года, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса на декабрь, сообщалось на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ 26 ноября отмечали, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

По словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, по состоянию на 29 ноября "Омикрон" в Украине пока не выявлен.

Кабмин Украины в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" принял решение не пускать в страну без самоизоляции лиц, находившихся в ряде стран Южной Африки.

Теги: спорт, спортсмены, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Омикрон
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