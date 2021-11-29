Зимнюю Универсиаду в Швейцарии отменили из-за штамма "Омикрон"

Гвидо Граф говорит, что в оргкомитете Универсиады "опустошены и сожалеют" Фото: EPA

Для предотвращения распространения нового варианта коронавируса "Омикрон" правительство Швейцарии среди прочих мер ввело в действие въездные ограничения для ряда стран, в результате которых спортсмены не могут попасть на соревнования.

"Мы опустошены и очень сожалеем, что не сможем принять спортсменов со всего мира, которые усиленно готовились к соревнованиям", – заявил глава оргкомитета Универсиады Гвидо Граф.