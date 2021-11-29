Штамм "Омикрон": МИД Украины советует отказаться от поездок в семь стран, для прибывающих из них вводится самоизоляция

МИД Украины рекомендует отказаться от поездок в семь африканских стран Фото: EPA

Речь идет о путешественниках, которые провели более семи дней в течение последних двух недель в Южно-Африканской Республике, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбике.

В министерстве отметили, что в дальнейшем этот список может быть расширен.

В свою очередь, МИД Украины рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в эти государства.

Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны соблюдать противоэпидемические требования и безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.