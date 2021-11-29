Штамм "Омикрон": МИД Украины советует отказаться от поездок в семь стран, для прибывающих из них вводится самоизоляция

Речь идет о путешественниках, которые провели более семи дней в течение последних двух недель в Южно-Африканской Республике, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбике.
В министерстве отметили, что в дальнейшем этот список может быть расширен.
В свою очередь, МИД Украины рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в эти государства.
Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны соблюдать противоэпидемические требования и безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ 26 ноября отмечали, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, по состоянию на 29 ноября "Омикрон" в Украине пока не выявлен.