ВОЗ дала рекомендации из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"

"Страны должны продолжать применять эффективные меры общественного здравоохранения для сокращения циркуляции COVID-19 в целом, используя анализ рисков и научно обоснованный подход. Им следует укрепить возможности общественного здравоохранения и медицины, чтобы справиться с увеличением случаев заболевания", – отметили в организации.
ВОЗ призвала устранить неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса, чтобы уязвимые группы получали прививки и доступ к лечению.
"Наиболее эффективные шаги, которые могут предпринять люди для уменьшения распространения вируса COVID-19, – это держаться на расстоянии не менее одного метра от других; носить хорошо сидящую маску, открывать окна, чтобы улучшить вентиляцию; избегать плохо проветриваемых и многолюдных помещений. Держите руки в чистоте, кашляйте или чихайте в согнутый локоть или платок и сделайте прививку, когда придет их очередь", – посоветовали в ВОЗ.
Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти 28 ноября призвал не вводить запреты на полеты в страны юга Африки, сообщило Associated Press.
"Ограничения на поездки могут сыграть роль в небольшом сокращении распространения COVID-19, но ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию. Если ограничения вводятся, они не должны быть излишне агрессивными или навязчивыми и должны быть научно обоснованными в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, которые являются юридически обязательным инструментом международного права, признанным более чем 190 странами", – заявил Моэти.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
По состоянию на 29 ноября в мире подтвердили 261,5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ 26 ноября отмечали, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.