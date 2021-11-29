ВОЗ дала рекомендации из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"

В ВОЗ напомнили о соблюдении дистанции не менее одного метра во время пандемии Фото: EPA

"Страны должны продолжать применять эффективные меры общественного здравоохранения для сокращения циркуляции COVID-19 в целом, используя анализ рисков и научно обоснованный подход. Им следует укрепить возможности общественного здравоохранения и медицины, чтобы справиться с увеличением случаев заболевания", – отметили в организации.

ВОЗ призвала устранить неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса, чтобы уязвимые группы получали прививки и доступ к лечению.

"Наиболее эффективные шаги, которые могут предпринять люди для уменьшения распространения вируса COVID-19, – это держаться на расстоянии не менее одного метра от других; носить хорошо сидящую маску, открывать окна, чтобы улучшить вентиляцию; избегать плохо проветриваемых и многолюдных помещений. Держите руки в чистоте, кашляйте или чихайте в согнутый локоть или платок и сделайте прививку, когда придет их очередь", – посоветовали в ВОЗ.

Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти 28 ноября призвал не вводить запреты на полеты в страны юга Африки, сообщило Associated Press.

"Ограничения на поездки могут сыграть роль в небольшом сокращении распространения COVID-19, но ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию. Если ограничения вводятся, они не должны быть излишне агрессивными или навязчивыми и должны быть научно обоснованными в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, которые являются юридически обязательным инструментом международного права, признанным более чем 190 странами", – заявил Моэти.