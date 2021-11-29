В Канаде подтвердили первые случаи штамма "Омикрон"

"Омикрон" обнаружили у лиц, недавно приехавших из Нигерии Фото: EPA

"Сегодня [28 ноября] провинция Онтарио подтвердила два случая "Омикрон"-варианта коронавируса в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у лиц, недавно приехавших из Нигерии. Отделение общественного здравоохранения Оттавы отслеживает контакты, пациенты находятся на изоляции", – говорится в сообщении.

При этом Канада 26 ноября запретила въезд в стране иностранцам, побывавшим за последние две недели в ряде южноафриканских стран, где фиксировали первые случаи нового штамма.

"Онтарио готов. И готов отреагировать на этот новый вариант. Наши больницы и отделения интенсивной терапии остаются стабильными, и в провинции по-прежнему регистрируется один из самых низких показателей активных случаев заболевания в стране", – отмечают в ведомстве.