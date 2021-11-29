В Канаде подтвердили первые случаи штамма "Омикрон"

"Сегодня [28 ноября] провинция Онтарио подтвердила два случая "Омикрон"-варианта коронавируса в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у лиц, недавно приехавших из Нигерии. Отделение общественного здравоохранения Оттавы отслеживает контакты, пациенты находятся на изоляции", – говорится в сообщении.
При этом Канада 26 ноября запретила въезд в стране иностранцам, побывавшим за последние две недели в ряде южноафриканских стран, где фиксировали первые случаи нового штамма.
"Онтарио готов. И готов отреагировать на этот новый вариант. Наши больницы и отделения интенсивной терапии остаются стабильными, и в провинции по-прежнему регистрируется один из самых низких показателей активных случаев заболевания в стране", – отмечают в ведомстве.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Вместе с тем в организации пока не обладают информацией о том, что штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты"
О разработке варианта вакцины, способной противостоять штамму коронавируса "Омикрон" заявили в американской компании Moderna. Pfizer готовится адаптировать свою вакцину к штамму коронавируса "Омикрон", если он окажется опасным.
При это разработчик препарата против коронавируса AstraZeneca не считает, что из-за южноафриканского варианта произойдет "перезапуск пандемии" среди вакцинированного населения.