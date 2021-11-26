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В Южной Африке обнаружен новый вариант коронавируса

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Пока что не сообщается о необычных симптомах после заражения вариантом B.1.1.529
Пока что не сообщается о необычных симптомах после заражения вариантом B.1.1.529
Фото: depositphotos.com

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529 – имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. Об этом сообщил Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР (NICD).

Первые случаи были обнаружены в провинции Гаутенг. Отмечается, что этот вариант обладает большим количеством мутаций, ранее наблюдаемых в других представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантах SARS-CoV-2. Также в варианте присутствуют и другие мутации, которые являются новыми. 

"В настоящее время не сообщается о необычных симптомах после заражения вариантом B.1.1.529, и, как и в случае с другими вариантами, у некоторых людей симптомы отсутствуют", – говорится в сообщении.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла на брифинге также сообщил, что новый вариант также был обнаружен в Ботсване и Гонконге, отмечает NICD в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание 26 ноября для обсуждения этого варианта, отмечает NPR. Если будет определено, что он представляет особый интерес или вызывает озабоченность, он может получить название "Ню", следующей греческой буквой в текущей схеме именования.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гама" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 

Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это "Эта", "Йота", "Каппа" и "Лямбда".

Теги: ВОЗ, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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