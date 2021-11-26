В Южной Африке обнаружен новый вариант коронавируса

Пока что не сообщается о необычных симптомах после заражения вариантом B.1.1.529 Фото: depositphotos.com

Первые случаи были обнаружены в провинции Гаутенг. Отмечается, что этот вариант обладает большим количеством мутаций, ранее наблюдаемых в других представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантах SARS-CoV-2. Также в варианте присутствуют и другие мутации, которые являются новыми.

"В настоящее время не сообщается о необычных симптомах после заражения вариантом B.1.1.529, и, как и в случае с другими вариантами, у некоторых людей симптомы отсутствуют", – говорится в сообщении.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла на брифинге также сообщил, что новый вариант также был обнаружен в Ботсване и Гонконге, отмечает NICD в Twitter.

Minister Phaahla confirms that the #NewVariant has also been detected in Botswana and in Hong Kong. #B11529 — NICD (@nicd_sa) November 25, 2021

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание 26 ноября для обсуждения этого варианта, отмечает NPR. Если будет определено, что он представляет особый интерес или вызывает озабоченность, он может получить название "Ню", следующей греческой буквой в текущей схеме именования.