В секвенированных образцах коронавируса из девяти областей Украины выявлен штамм "Дельта" – Ляшко

Об этом 22 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Facebook, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"На прошлой неделе было проведено секвенирование образцов из девяти областей Украины. В результате секвенирования и анализа полученных результатов установлено: у всех пациентов выявлен штамм коронавируса "Дельта", – отметил он.
В Украине циркулируют 10 вариантов штамма коронавируса "Дельта". Об этом 17 ноября сообщил Институт молекулярной биологии и генетики Украины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ на 1 сентября, "индийский" штамм коронавируса выявили уже в 170 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.
Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
По мнению президента Академии профилактической медицины, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, вариант коронавируса "Дельта" потеряет свою заразность с увеличением числа вакцинированных.