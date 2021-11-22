В секвенированных образцах коронавируса из девяти областей Украины выявлен штамм "Дельта" – Ляшко

Об этом 22 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Facebook, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На прошлой неделе было проведено секвенирование образцов из девяти областей Украины. В результате секвенирования и анализа полученных результатов установлено: у всех пациентов выявлен штамм коронавируса "Дельта", – отметил он.

В Украине циркулируют 10 вариантов штамма коронавируса "Дельта". Об этом 17 ноября сообщил Институт молекулярной биологии и генетики Украины.