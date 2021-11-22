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В секвенированных образцах коронавируса из девяти областей Украины выявлен штамм "Дельта" – Ляшко

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В Украине циркулируют 10 вариантов штамма коронавируса "Дельта"
В Украине циркулируют 10 вариантов штамма коронавируса "Дельта"
Фото: EPA

В Украине за неделю в среднем секвенируется 80–100 анализов пациентов с COVID-19.

Об этом 22 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Facebook, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На прошлой неделе было проведено секвенирование образцов из девяти областей Украины. В результате секвенирования и анализа полученных результатов установлено: у всех пациентов выявлен штамм коронавируса "Дельта", – отметил он.

В Украине циркулируют 10 вариантов штамма коронавируса "Дельта". Об этом 17 ноября сообщил Институт молекулярной биологии и генетики Украины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ на 1 сентября, "индийский" штамм коронавируса выявили уже в 170 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

По мнению президента Академии профилактической медицины, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, вариант коронавируса "Дельта" потеряет свою заразность с увеличением числа вакцинированных.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, мутация, Дельта
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