В Украине циркулируют 10 вариантов штамма "Дельта" – Институт молекулярной биологии и генетики

В октябре 2021 года ученые института исследовали 75 образцов, взятых у больных COVID-19 из разных регионов Украины, почти у 60% из них обнаружили "материнский" вариант штамма "Дельта". В остальных случаях зафиксирован штамм "Альфа".

Также были обнаружены еще 10 вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других европейских и африканских стран.

"Мутировавшие варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы, то есть быстрее распространяются", – сообщил директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.