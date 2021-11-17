В Украине циркулируют 10 вариантов штамма "Дельта" – Институт молекулярной биологии и генетики

В октябре 2021 года ученые института исследовали 75 образцов, взятых у больных COVID-19 из разных регионов Украины, почти у 60% из них обнаружили "материнский" вариант штамма "Дельта". В остальных случаях зафиксирован штамм "Альфа".
Также были обнаружены еще 10 вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других европейских и африканских стран.
"Мутировавшие варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы, то есть быстрее распространяются", – сообщил директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ на 1 сентября, "индийский" штамм коронавируса выявили уже в 170 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
По мнению президента Академии профилактической медицины, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, вариант коронавируса "Дельта" потеряет свою заразность с увеличением числа вакцинированных.