Moderna создаст свою вакцину против штамма коронавируса "Омикрон"

Moderna изучает два кандидата в вакцины, которые были разработаны в ожидании мутаций коронавируса, подобных "Омикрону" Фото: EPA

В Moderna отметили, что новый штамм включает мутации, наблюдаемые в вариантах "Дельта" и "Бета".

"Комбинация мутаций представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета", – заявили в компании.

В связи с этим Moderna изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций коронавируса, подобных "Омикрону".

"Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "Омикрон", которые также присутствовали в рассматриваемом "Бета"-варианте. Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает многие мутации, присутствующие в штамме "Омикрон", которые также присутствовали в вариантах "Бета" и "Дельта", – говорится в сообщении.

Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.