Канада закрыла границу для приезжающих из ЮАР, где нашли новый вариант коронавируса

Граждане и постоянные жители Канады, возвращающиеся из стран на юге Африки, будут обязаны 14 дней находиться на карантине Фото: depositphotos.com

До 31 января 2022 года правительство Канады запретило въезд иностранцам, которые побывали в регионе юга Африки, включая Южную Африку, Эсватини, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик и Намибию, за последние 14 дней до прибытия в Канаду.

Граждане и постоянные жители Канады, возвращающиеся из этого региона, будут обязаны 14 дней находиться на карантине. Кроме того, от них потребуют несколько ПЦР-тестов: сделанных за 72 часа до вылета, сразу после приезда, а также на восьмой и 14-й дни самоизоляции.

Правительство Канады советует канадцам избегать поездок в страны этого региона. При этом в правительстве Канады подчеркнули, что ни одного случая нового штамма COVID-19 в стране не обнаружено.