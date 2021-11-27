ГОРДОН
 
 
МИР

Канада закрыла границу для приезжающих из ЮАР, где нашли новый вариант коронавируса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Граждане и постоянные жители Канады, возвращающиеся из стран на юге Африки, будут обязаны 14 дней находиться на карантине
Граждане и постоянные жители Канады, возвращающиеся из стран на юге Африки, будут обязаны 14 дней находиться на карантине
Фото: depositphotos.com

В связи с распространением нового варианта коронавируса в ЮАР Канада временно запретила въезд путешествующим из семи африканских стран. Об этом 26 ноября заявило правительство Канады.

До 31 января 2022 года правительство Канады запретило въезд иностранцам, которые побывали в регионе юга Африки, включая Южную Африку, Эсватини, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик и Намибию, за последние 14 дней до прибытия в Канаду.

Граждане и постоянные жители Канады, возвращающиеся из этого региона, будут обязаны 14 дней находиться на карантине. Кроме того, от них потребуют несколько ПЦР-тестов: сделанных за 72 часа до вылета, сразу после приезда, а также на восьмой и 14-й дни самоизоляции.

Правительство Канады советует канадцам избегать поездок в страны этого региона. При этом в правительстве Канады подчеркнули, что ни одного случая нового штамма COVID-19 в стране не обнаружено.

Контекст:

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. Первые случаи были обнаружены в провинции Гаутенг. Новый вариант также был обнаружен в Ботсване и Гонконге.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающих озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это "Эта", "Йота", "Каппа" и "Лямбда".

Теги: Канада, граница, ЮАР, путешествия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (199789)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (154937)
3
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (99852)
4
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (82767)
5
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (82307)
6
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (64946)
7
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (62241)
8
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео (50192)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS