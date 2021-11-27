Канада закрыла границу для приезжающих из ЮАР, где нашли новый вариант коронавируса

До 31 января 2022 года правительство Канады запретило въезд иностранцам, которые побывали в регионе юга Африки, включая Южную Африку, Эсватини, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик и Намибию, за последние 14 дней до прибытия в Канаду.
Граждане и постоянные жители Канады, возвращающиеся из этого региона, будут обязаны 14 дней находиться на карантине. Кроме того, от них потребуют несколько ПЦР-тестов: сделанных за 72 часа до вылета, сразу после приезда, а также на восьмой и 14-й дни самоизоляции.
Правительство Канады советует канадцам избегать поездок в страны этого региона. При этом в правительстве Канады подчеркнули, что ни одного случая нового штамма COVID-19 в стране не обнаружено.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. Первые случаи были обнаружены в провинции Гаутенг. Новый вариант также был обнаружен в Ботсване и Гонконге.
По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающих озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это "Эта", "Йота", "Каппа" и "Лямбда".