Израиль закрывает границы из-за варианта коронавируса "Омикрон"

Новые правила, вступающие в силу вечером 28 ноября, предусматривают запрет на въезд в Израиль иностранным гражданам на 14 дней, если они не получат специального разрешения от правительственной комиссии.

Власти страны также расширили обязательный карантин для вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы, и дали разрешение агентству безопасности возобновить отслеживание инфицированных людей.

Вакцинированные израильтяне, которые по существующим правилам должны были пройти тест на коронавирус при приземлении и оставаться в изоляции до получения отрицательного результата, теперь должны будут находиться на карантине 72 часа и пройти еще один тест на COVID-19 на третий день после прибытия.

Невакцинированные путешественники должны оставаться на карантине не менее недели и могут покинуть изоляцию при получении отрицательного результата теста, проведенного на седьмой день.

Израильтяне, прибывающие из "красных" стран с высоким уровнем риска, будут помещаться на карантин в определенных государственных отелях до тех пор, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус.