ВОЗ присвоила название новому штамму коронавируса

В организации отметили, что новый штамм COVID-19 имеет большое количество мутаций, а предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Число случаев этого штамма увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки. В настоящее время техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса SARS-CoV-2 (TAG-VE) продолжает его исследование.

Основываясь на полученных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 Omicron.