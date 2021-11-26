В Европе обнаружен первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.1.529

По словам министра, штамм выявили у женщины, которая вернулась в Бельгию. Из какой страны она прилетела, он не сообщил.

"Это подозрительный вариант [коронавируса], но мы не знаем, является ли он очень опасным. Поэтому абсолютная предосторожность, но без паники", – сказал Ванденбрук.