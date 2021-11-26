Ряд государств закрыли небо от стран Южной Африки из-за нового штамма COVID-19, ЕС тоже рассматривает такой шаг

"Комиссия ЕС предложит... остановить воздушное сообщение из южноафриканского региона из-за варианта [коронавируса] B.1.1.529, вызывающего озабоченность", – написала она.
The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021
Из-за нового штамма COVID-19 Израиль вводит ограничения на рейсы из семи африканских стран: ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини, сообщал Times of Israel.
Власти Сингапура запретили въезд в страну туристов из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве, сообщал минздрав этой страны.
Великобритания объявила о временном запрете полетов из Южной Африки, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини, сообщало правительство этой страны.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это "Эта", "Йота", "Каппа" и "Лямбда".
22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529, обладающий большим количеством мутаций, ранее наблюдаемых в других представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантах SARS-CoV-2.