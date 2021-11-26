Ряд государств закрыли небо от стран Южной Африки из-за нового штамма COVID-19, ЕС тоже рассматривает такой шаг

"Комиссия ЕС предложит... остановить воздушное сообщение из южноафриканского региона из-за варианта [коронавируса] B.1.1.529, вызывающего озабоченность", – написала она.

Из-за нового штамма COVID-19 Израиль вводит ограничения на рейсы из семи африканских стран: ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини, сообщал Times of Israel.

Власти Сингапура запретили въезд в страну туристов из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве, сообщал минздрав этой страны.

Великобритания объявила о временном запрете полетов из Южной Африки, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини, сообщало правительство этой страны.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это "Эта", "Йота", "Каппа" и "Лямбда".

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529, обладающий большим количеством мутаций, ранее наблюдаемых в других представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантах SARS-CoV-2.