Разработчик AstraZeneca не считает, что из-за штамма коронавируса "Омикрон" произойдет "перезапуск пандемии" среди вакцинированного населения

По состоянию на 28 ноября в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

Он сказал, что, несмотря на мутации, существующие в других вариантах коронавируса, вакцины продолжали предотвращать серьезные заболевания и удалось пройти штаммы "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта".

Ученый сказал, что, "по крайней мере, с теоретической точки зрения есть некоторый оптимизм", что вакцина должна быть эффективной против нового варианта, но нужно подождать несколько недель, чтобы подтвердить это.

Поллард считает "крайне маловероятным", что произойдет "перезапуск пандемии среди вакцинированного населения".

Он также отметил, что процесс разработки вакцин от COVID-19 стал более отлаженным и, если понадобится, разработать препараты с учетом нового штамма можно быстро.