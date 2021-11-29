Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму коронавируса "Омикрон", если он окажется опасным – глава Еврокомиссии

"Мы должны принимать меры предосторожности. В первую очередь наивысшим приоритетом является вакцинация и использование бустерных доз, насколько это возможно, потому что такое усиление вакцинации повышает уровень антител и стимулирует клетки памяти к вирусам COVID. Мы также должны соблюдать простые защитные меры гигиены и социальную дистанцию, носить маски, поскольку, независимо от того, что из себя представляет [новый] штамм, эти меры всегда эффективны", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, летом Еврокомиссия заключила третий контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцин против коронавируса.

Согласно документу, производитель должен адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "Омикрон" в течение 100 дней, если его повышенная опасность будет доказана, отметила фон дер Ляйен.

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