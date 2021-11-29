Штамм коронавируса "Омикрон" в Украине не выявлен – Минздрав

В стране действует система направления на секвенирование образцов от людей, вернувшихся из-за границы, из районов, где отмечаются значительные вспышки коронавирусной инфекции, а также образцов от граждан, у которых отмечают атипичное течение COVID-19.
"Это позволяет более прицельно использовать лабораторные мощности для выявления новых штаммов", – подчеркнул глава Минздрава.
Ляшко отметил, что появление новых штаммов коронавируса – возможное последствие неравномерного распределения вакцин от COVID-19.
"Основная масса новых штаммов появляется в странах с низким уровнем доходов и низким охватом вакцинацией", – уточнил министр.
28 ноября в ВОЗ заявили, что пока не владеют информацией о том, что штамм "Омикрон" является более заразным, чем другие, в частности "Дельта".
"Пока неясно, вызывает ли "Омикрон" более тяжелое течение заболевания по сравнению с инфекциями с другими вариантами, включая штамм "Дельта". Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате конкретной инфекции, вызванной "Омикроном", – отметили в организации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Доминирующим в мире считается "Дельта" из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ 26 ноября отмечали, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По состоянию на 29 ноября в мире подтвердили 261,5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
В Украине с начала эпидемии подтвердили 3,4 млн случаев COVID-19, умерло 85,4 тыс. человек.