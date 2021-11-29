Штамм коронавируса "Омикрон" в Украине не выявлен – Минздрав

Появление новых штаммов коронавируса может быть связано с неравномерным распределением вакцин, отметили в Минздраве Фото: EPA

В стране действует система направления на секвенирование образцов от людей, вернувшихся из-за границы, из районов, где отмечаются значительные вспышки коронавирусной инфекции, а также образцов от граждан, у которых отмечают атипичное течение COVID-19.

"Это позволяет более прицельно использовать лабораторные мощности для выявления новых штаммов", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко отметил, что появление новых штаммов коронавируса – возможное последствие неравномерного распределения вакцин от COVID-19.

"Основная масса новых штаммов появляется в странах с низким уровнем доходов и низким охватом вакцинацией", – уточнил министр.

28 ноября в ВОЗ заявили, что пока не владеют информацией о том, что штамм "Омикрон" является более заразным, чем другие, в частности "Дельта".

"Пока неясно, вызывает ли "Омикрон" более тяжелое течение заболевания по сравнению с инфекциями с другими вариантами, включая штамм "Дельта". Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате конкретной инфекции, вызванной "Омикроном", – отметили в организации.